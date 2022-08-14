YKS tercih sonuçları 2022 açıklandı mı ÖSYM AİS nereden YKS sonucuna bakılır?

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2022 sorusunun yanıtı için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sosyal medyadan ÖSYM'ye YKS sonuçlarını açıklaması için çağrı yapan vatandaşlar bugün YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona ermişti. Peki YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nereye yerleştim nasıl öğrenirim?