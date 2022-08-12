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Denizbank promosyon güncelleme 2022 kaç para oldu, nasıl yapılır?

Denizbank promosyon güncelleme 2022 kaç para oldu, nasıl yapılır?

Milyonlarca emeklinin temmuz ayı emekli maaşları zamlı olarak hesaplara yattı. Emeklilerin zamlı maaşlarını almasının ardından bankaların da promosyon yarışı hızlandı. Peki Denizbank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Denizbank'tan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır?Denizbank promosyon güncelleme 2022 kaç para oldu, nasıl yapılır?

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Denizbank emekli promosyonu kaç para veriyor, nasıl yapılır soruları son günlerde milyonlarca emeklinin gündeminde. Emeklilerin yüzde 42,35 oranındaki zamlı temmuz ayı maaşı hesaplara yattı. Bankaların da promosyon yarışı hızladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki Denizbank emekli promosyonu 2022 yılında ne kadar veriyor? Denizbank'tan emekli promosyonu almak için ne yapılır, nasıl yapılır? Denizbank promosyon güncelleme 2022 kaç para oldu, nasıl yapılır? 

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.
Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

DenizBank emekli promosyonu: Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.
Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

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