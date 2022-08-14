İlber Ortaylı Lozan tartışmasına nokta koydu! Toprak bırakıldı mı?

Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü yaklaştıkça yeniden gündeme gelen zafer mi hezimet mi olduğu tartışmalarına tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan nokta koyan bir açıklama geldi. 1922’de Mudanya Mütarekesi’nde nereye Türk Ordusu girdiyse oranın elde kaldığına dikkat çeken Ortaylı 'zafer' olduğunu savundu.

Abone ol

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “1922’de Mudanya Mütarekesi’nde Türk ordusu nereye girmişse oralar elde kaldı. Lozan’da toprak bıraktığımız doğru değildir. İktisadi menfaatlerini, Avrupa devletlerinin hiçbiri kaybetmek istemedi fakat yeni Türkiye bu konuda hiçbir taviz vermedi ve kapitülasyonları kaldırdığını tasdik ettirdi. Lozan Antlaşması bir zaferdir.”değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı yazısında, "Ankara’da Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması ve mevcut Anadolu direnişinin etrafında ordunun da hızla teşkili, Sevr’in Ankara tarafından reddine, İstanbul’da da meclis yerine teşkil edilen bir Şura’da tasdik edilse de nihai imza sürecinde takılmasına kaldı. Yeni Türkiye, yeni bir anlaşmaya gidecekti. Ne var ki Londra Konferansı olsun, Fransız-İngiliz uzlaşması olsun, iki devlet arasındaki bütün uzlaşmazlıklara rağmen Türklerin anavatan hâkimiyetini ve özgürlüğünü tanımaktan uzaktı. Bu nedenle 1922’de Mudanya Mütarekesi’nde Türk ordusu nereye girmişse oralar elde kaldı. Lozan’da toprak bıraktığımız doğru değildir. İstirdad ettiğimiz; yani kurtardığımız bütün memleket parçaları Lozan’da elde kalacaktır." ifadesini kullandı.