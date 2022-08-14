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Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı flaş Rafale hamlesi: Patriotlarla korumaya aldılar

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı flaş Rafale hamlesi: Patriotlarla korumaya aldılar

YUNANİSTAN, Fransa'dan aldığı 6 Rafale savaş uçağını Patriot hava savunma sistemleriyle korumaya aldı. Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet savaş uçağı daha alacağı öğrenildi. Atina, Paris'ten toplam 24 Rafale sipariş etmişti.

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Türkiye ile Ege'de hava sahası ve karasuları gerginliğini tırmandıran Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 24 Rafale tipi savaş uçaklarının 6'sı Atina dışında bulunan Tanagra Hava Üssü'nde konuşlanıyor.

Savaş uçaklarını Patriot füzeleri koruyor

Fransız teknisyen ve eğitimci pilotların katılımıyla Yunanistan Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için uçuşlar yapılırken, Rafale uçaklarının başkent Atina yakınlarındaki Tanagra üssüne gelmesiyle birlikte yeni hangarların yapımının yanı sıra, uçakların korunmasına yönelik Tanagra Hava Üssü'ne Patriot Hava Savunma sistemlerinin yerleştirildiği belirtildi.

Fransa'dan 18 savaş uçağı daha geliyor

Sözcü'de yer alan habere göre; Fransa'dan alınan 6 Rafale tipi savaş uçağı Tanagra Hava Üssü'nde konuşlanırken, Atina'nın Paris ile yaptığı 2,8 milyar dolarlık alım kapsamında Fransız Hava Kuvvetleri'nden 18 adet savaş uçağı daha alacağı belirtildi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de üstünlük sağlamak istiyor

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı hava üstünlüğünü sağlamak üzere ABD'den F-35 savaş uçağı alımı için çalışmaları ve Atina hükümetinin ekonomik sıkıntı içerisinde olmasına rağmen silahlanmaya devam ettiği belirtildi.

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