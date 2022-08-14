Gözü dönmüşlüğün böylesi... Samsun'da acil servis önünde bulundu

SAMSUN'da bir kişi uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Olayda kullanıldığı düşünülen kanlı döner bıçağı bir acil servisin önünde bulundu.Abone ol
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde gece 03.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Adem M. (43) ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı ameliyata alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.H. ve S.Ş.'yi gözaltına aldı.
Kanlı döner bıçağı
Sabah saatlerinde yaralının tedavi altına alındığı hastanenin acil servisi önünde geceki bıçaklanma olayda kullandığı değerlendirilen üzeri kanlı döner bıçağı ele geçirildi.
Polis söz konusu bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.