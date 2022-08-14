BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gözü dönmüşlüğün böylesi... Samsun'da acil servis önünde bulundu

Gözü dönmüşlüğün böylesi... Samsun'da acil servis önünde bulundu

SAMSUN'da bir kişi uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Olayda kullanıldığı düşünülen kanlı döner bıçağı bir acil servisin önünde bulundu.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde gece 03.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Adem M. (43) ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı ameliyata alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.H. ve S.Ş.'yi gözaltına aldı.

Kanlı döner bıçağı
Sabah saatlerinde yaralının tedavi altına alındığı hastanenin acil servisi önünde geceki bıçaklanma olayda kullandığı değerlendirilen üzeri kanlı döner bıçağı ele geçirildi.

Polis söz konusu bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gece yarısı kocaya ihanet! Üvey oğluyla evlendi Rus fenomen ikinci kez şaşırttı
Foto Galeri Gece yarısı kocaya ihanet! Üvey oğluyla evlendi Rus fenomen ikinci kez şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Ayşe tatile çıksın' parolalı paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Ayşe tatile çıksın' parolalı paylaşım
Üstün Dökmen kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Üstün Dökmen eşi ve çocukları
Üstün Dökmen kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Üstün Dökmen eşi ve çocukları
Denizbank promosyon güncelleme 2022 kaç para oldu, nasıl yapılır?
Denizbank promosyon güncelleme 2022 kaç para oldu, nasıl yapılır?
Üstün Dökmen ne dedi başörtülüler için söylediği sözler tepki çekti
Üstün Dökmen ne dedi başörtülüler için söylediği sözler tepki çekti
İlber Ortaylı Lozan tartışmasına nokta koydu! Toprak bırakıldı mı?
İlber Ortaylı Lozan tartışmasına nokta koydu! Toprak bırakıldı mı?
YKS sonuçları açıklandı mı ÖSYM AİS sonuç ekranı nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı ÖSYM AİS sonuç ekranı nereden bakılır?
Gerilim tırmandı... Sular durulmuyor... Çin Tayvan'ı resmen abluka altına aldı! Savaş uçakları...
Gerilim tırmandı... Sular durulmuyor... Çin Tayvan'ı resmen abluka altına aldı! Savaş uçakları...
TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman nerede TOKİ başvurusu yapılır?
TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman nerede TOKİ başvurusu yapılır?
Yunan siyasetçiden Müslüman vekiller için skandal sözler
Yunan siyasetçiden Müslüman vekiller için skandal sözler
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi