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Gece yarısı kocaya ihanet! Üvey oğluyla evlendi Rus fenomen ikinci kez şaşırttı

Gece yarısı kocaya ihanet! Üvey oğluyla evlendi Rus fenomen ikinci kez şaşırttı

Marina Balmasheva, üvey oğluyla ilişki yaşayıp hamile kaldıktan sonra evlendi. Balmasheva, son paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyada gündeme geldi.

Gece yarısı kocaya ihanet! Üvey oğluyla evlendi Rus fenomen ikinci kez şaşırttı

Rusya’da yaşayan Instagram fenomeni Marina Balmasheva Instagram hesabından, üvey oğlu ile ilişkisi olduğunu açıklamıştı.

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Gece yarısı kocaya ihanet! Üvey oğluyla evlendi Rus fenomen ikinci kez şaşırttı

Kilo verme macerasını sosyal medya hesabından paylaşarak şöhrete kavuşan kadının, bu skandal açıklaması dünyada günlerce konuşuldu.

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Gece yarısı kocaya ihanet! Üvey oğluyla evlendi Rus fenomen ikinci kez şaşırttı

35 yaşındaki Marina Balmasheva'nın eski kocası, “Gece yarısı ikisinin seslerini duydum” diyerek şoke eden itiraflarda bulunmuştu. Kocasına cevap veren Marina, üvey oğluyla ilişki yaşadığını "Saklamak istemiyorum" diyerek itiraf etmişti.

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Gece yarısı kocaya ihanet! Üvey oğluyla evlendi Rus fenomen ikinci kez şaşırttı

 Marina Balmasheva ile üvey oğlunun ilişkisinde, geçtiğimiz yıl 1 kız bebek dünyaya geldi.

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