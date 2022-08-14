Gece yarısı kocaya ihanet! Üvey oğluyla evlendi Rus fenomen ikinci kez şaşırttı
Marina Balmasheva, üvey oğluyla ilişki yaşayıp hamile kaldıktan sonra evlendi. Balmasheva, son paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyada gündeme geldi.
Rusya’da yaşayan Instagram fenomeni Marina Balmasheva Instagram hesabından, üvey oğlu ile ilişkisi olduğunu açıklamıştı.
Kilo verme macerasını sosyal medya hesabından paylaşarak şöhrete kavuşan kadının, bu skandal açıklaması dünyada günlerce konuşuldu.
35 yaşındaki Marina Balmasheva'nın eski kocası, “Gece yarısı ikisinin seslerini duydum” diyerek şoke eden itiraflarda bulunmuştu. Kocasına cevap veren Marina, üvey oğluyla ilişki yaşadığını "Saklamak istemiyorum" diyerek itiraf etmişti.
Marina Balmasheva ile üvey oğlunun ilişkisinde, geçtiğimiz yıl 1 kız bebek dünyaya geldi.