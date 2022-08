Nagehan Alçı, Fazıl Say tartışması sertleşti! Acil Bakırköy'e yatmalı, şizofren

Nagehan Alçı, Fazıl Say'ın kendisini hedef alan sözlerine en sonunda patladı. Say için 'şizofren' diyen Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgüler düzdüğünü şimdi bu kanuda yalan söylediğini belirterek şunları söyledi: "Kafasına huni geçirip “Ben Napolyon’um” diye bağıran bir hastadan farkı yok. Bu hastalığın adı şizofreni. Acil Bakırköy’e yatırılıp müşahede altında tutulması şart'

Piyanist Fazıl Say ve gazeteci Nagehan Alçı arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde Alçı'nın da geziye eşlik edenlerden olmasıyla başlayan polemik artarak devam ediyor.

Nagehan Alçı'nın geçtiğimiz gün yazdığı yazının ardından Fazıl Say sosyal medya hesabından "Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin “algı” yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum! Bu yüzden! + Erdoğan da konserime geldi. Dinledi. Tebrik etti. Nokta!" sözlerine bugün Nagehan Alçı sosyal medya hesabından yanıt verdi.

1- “Ben de Ekrem’i aday maday yaptırtmıyorum” diyen bir piyanistin, kafasına huni geçirip “Ben Napolyon’um” diye bağıran bir hastadan farkı yok. Bu hastalığın adı şizofreni. Acil Bakırköy’e yatırılıp müşahede altında tutulması şart. Fazıl Say’ın düştüğü bu duruma çok üzülüyorum..

2- Fazıl Say, Tayyip Erdoğan konusunda yalan söylüyor. 2019’da Say’ın Erdoğan’a salonda övgüler düzdüğüne herkes, kameralar şahit. Üstelik bu dalkavukluk gösterisinden 25 gün önce Metin Akpınar polis baskınıyla yatağından alınmıştı. Say’ın insanlık seviyesi budur işte,çok üzücü..

3- Yazımda da ispatladığım gibi Fazıl Say ideolojik açıdan tam bir Mehmet Ali Çelebi’dir. Teğmen Çelebi ne ise Say da odur. Ruh ikizi bunlar. Say da militarist, ulusalcı, sağcı. Tayyip Bey’e “zalim diktatör” diyor Say ama sistem için çok kullanışlı, Tayyip Erdoğan’a çok faydalı…

4- Fazıl Say “İslam ve Müslümanlara hakaret” davasından haksız yargılandı. Ben bu adaletsizliğe karşı çıktım. Enver Aysever şahit. Yazımda videosu var. Rasim ise Fazıl Say’ı Sabah gazetesinden savundu. Bu davaya karşı çıktık. Say yalan söylüyor.

5-Fazıl Say’ın “kırmızı çizgileri” ben değilim, hele Rasim hiççç değil. O da yalan. Neyse.. O mevzuda açıklama yapıp bu piyanistimizi daha fazla mahçup etmek istemiyorum. Fazıl Say’ı Fazıl Say yapan insanlardan biri olan merhum Prof. Dr. Önder Kütahyalı’nın hatırası var. Sustum..