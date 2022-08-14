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Canberra Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Etrafa ateş açan şahıs yakalandı

Canberra Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Etrafa ateş açan şahıs yakalandı

AVUSTRALYA'da sıcak dakikalar yaşandı. Canberra Havalimanı, bir kişinin havalimanı terminal binasında havaya ateş açması nedeniyle tahliye edildi. Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, saldırıda can kaybı veya yaralananın olmadığını ifade etti.

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Avustralya basınının Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) polisine dayandırdığı haberlere göre, ülkenin başkenti Canberra'da bulunan havalimanına, yerel saatle 13.30'da bir erkek geldi.

Gidiş check-in bölgesinde beklemeye başlayan bu kişi, yaklaşık 5 dakika sonra üzerindeki silahı çıkarıp ateş etmeye başladı.

Söz konusu kişi, çoğu terminal binasının camlarına olmak üzere ortalama 5 el ateş etti, yolcuları veya personeli hedef almadı.

Yetkililer, bunun üzerine önlem amacıyla havalimanını boşalttı.

Görgü tanıkları, havalimanında panik havası olduğunu ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığını dile getirdi.

Yerel basında yer alan fotoğraflarda, havalimanına dışarıdan bakıldığında, camlardaki kurşun izleri görülebiliyor.

Can kaybı yok

Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, saldırıda can kaybı veya yaralananın olmadığını ifade etti.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirten yetkililer, silahın da ele geçirildiğini söyledi.

Yetkililer, olaydan yalnızca bir kişinin sorumlu olduğunu düşündüklerini ve olay yerini gören kameraların inceleneceğini kaydetti.

Tehlikeli durumun ortadan kalktığına dikkati çeken yetkililer, vatandaşlara yine de havalimanına gelmemeleri uyarısında bulundu.

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