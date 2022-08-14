Tarım Kredi Kooperatif'te 40 üründe indirim başlıyor! Marketler de kendine ayar verecek! İşte indirim listesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatiflerde marketlerin de kendisini ayarlaması konusunda uyararak "Pazartesiden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz" demişti. Yarından itibaren hangi ürünler ucuzlayacak?
Tarım Kredi Marketleri'nde 30'dan fazla temel ihtiyaç maddesinde indirim yarın itibarıyla başlıyor. Rafa yansıyacak indirimle beraber un, ayçiçek yağı, şeker, peynir, tavuk eti gibi ürünlerin de içinde bulunduğu birçok üründe fiyatlar ucuzlayacak.
30'un üzerinde temel tüketim ürününde fiyatların düşmesi beklenirken bin 400 markette etiketler değiştirilmeye başlandı bile.
Hafta başına kadar bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Tarım Kredi Marketleri’ndeki indirimin detayları...
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi.