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MHP'den sürpriz af teklifi hazırlığı iddiası! Meclis'in açılması bekleniyor

MHP'den sürpriz af teklifi hazırlığı iddiası! Meclis'in açılması bekleniyor

MHP'nin sürpriz bir af yasa teklifi hazırlığında olduğu öne sürüldü. 1 Ekim’de başlayacak Meclis’in 6. Yasama Yılı’nda cezaevleriyle ilgili yeni çalışmanın sunulacağı konuşuluyor.

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MHP'den sürpriz af hazırlığı geldi. 2 yıl önce cezaevlerinde doluluğu gerekçe göstererek MHP, Meclis’e sunduğu “şartlı ceza indirimi” teklifinin AK Parti'nin de oylarıyla kabul edilip yasalaşmıştı. O yasa ile cezaevlerinde 100 bin kadar kişiyi etkileyen düzenleme çıkarken yeni bir af beklentileri ise devam ediyor. Yine af için gerekçe olarak 'cezaevlerindeki yoğunluk' gösterilirken arka planda işleyen seçim sürecine de dikkat çekiliyor.

Gazete Duvar'da yer alan kulis haberine MHP'nin sürpriz bir şekilde af hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Seçimlerin yapılacağı 2023 yılının Cumhuriyet’in 100. Yılı olduğuna dikkat çeken bazı siyasetçiler de böyle bir dönüm noktasında dünyanın birçok ülkesinde yapıldığı gibi simgesel adımlar atılabileceğine dikkat çekerek af konusunun gündeme alınması gerektiğini söylüyor. MHP’nin 1 Ekim’de başlayacak Meclis’in 6. Yasama Yılı’nda cezaevleriyle ilgili yeni bir yasa teklifi sunmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

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