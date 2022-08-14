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İzmir depremi için Naci Görür'den uyarı: Sisam depremi ile tetiklendi

İzmir depremi için Naci Görür'den uyarı: Sisam depremi ile tetiklendi

İZMİRLİLER güne depremle uyandı. İzmir Kuşadası körfezi depreminin Sisam depremi ile tetiklendiğini söyleyen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir-Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, "Deprem, K. Menderes graben faylarının devamında ama buradan geçen ve bazı araştırıcıların İzmir-Balıkesir fay zonu olarak kabul ettikleri Kuzey Doğu- Güney Batı gidişli doğrultu atımlı fay zonu üzerinde de olabilir. Bu körfez Sisam depremi ile tetiklendi" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir-Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür;

“İzmir-Kuşadası Körfezinde 4,9 deprem oldu. Deprem K. Menderes graben faylarının devamında ama buradan geçen ve bazı araştırıcıların İzmir-Balıkesir fay zonu olarak kabul ettikleri KD-GB gidişli  doğrultu atımlı fay zonu üzerinde de olabilir. Bu körfez Sisam depremi ile tetiklendi.” İfadelerini kullandı.

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