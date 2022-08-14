AÖL ek sınav tarihleri MEB ne zaman? AÖL ek sınav takvimi

Eğitim hayatına açık liseden devam eden öğrenciler AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak araştırması yapıyor. AÖL ek sınav tarihlerine çevrildi. Açık lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları beklerken ek sınav tarihleri araştırılıyor. İşte "AÖL ek sınavı yapılacak mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı...

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Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. 5 Ağustos tarihinde AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ek sınav tarihine ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte AÖL ek sınav tarihleri hakkında merak edilenler...

"Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır." ifadeleri ile AÖL sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

AÖL ek sınav var mı, ne zaman yapılacak:

Geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos tarihleri arasında uygulanan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.