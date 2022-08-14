3 gün önce zam gelen motorine bu gece yine kallavi zam var! Benzin'e de dün zam gelmişti

Araç sahiplerine kötü haber... Akaryakıt ürünlerinde indirim günleri sona erdi. Üç gün önce 81 kuruş zam yapılan motorine 15 Ağustos Pazartesi gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 26 kuruş daha zam gelecek. Fiyat değişikliğinin ardından motorin yeniden 24,44 TL'ye yükselecek.

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Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinde indirim bitti peş peşe zamlar gelmeye başladı.

3 gün arayla motorine ikinci zam geliyor

Dün benzine gelen zammın ardından hafta başında motorine de zam gelecek. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.

Zamlı motorin fiyatları kaç lira olacak?

Benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine üç gün önce 81 kuruş zam gelmişti. Pazartesi gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL’ye, 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL’ye yükselecek.

14 Ağustos 2022 Pazar güncel akaryakıt fiyatları

Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 21,15 TL

Motorin: 23,23 TL

LPG: 11,47 TL

ANKARA

Benzin: 21,26 TL

Motorin: 23,32 TL

LPG: 11,34 TL

İZMİR

Benzin: 21,26 TL

Motorin: 23,33 TL

LPG: 11,14 TL