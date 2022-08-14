Liseler ne zaman açılıyor 2022-2023 MEB lise kayıt takvimi

Ağustos ayının sonlarına gelirken 2022-2023 eğitim yılı için okul kayıtları da alınmaya başladı. Birçok veli ve öğrenci okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek araştırması yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre okullar 12 Eylül'de açılacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak'ta başlayacak. Peki liseler ne zaman açılacak?

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Yaz tatilininsonlarına gelirken yavaş yavaş okullar ne zaman açılacak, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak araştırmaları da yapılmaya da başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Buna göre okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okul öncesi ve 1. sınıfların kaynaştırma-alıştırma günleri ise eylül ayının ilk günlerinde olacak. 1 dönemin ilk ara tatili 14-18 Kasım'da yapılacak. Sömestr ara tatil ise 23 Ocak'ta yapılacak.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci geçtiğimiz aylarda karne alarak yaz tatiline girmişti. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. İşte, 2022-2023 eğitim yılı takvimi...

Liseler ne zaman açılacak:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

2022-2023 eğitim yılı takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023'te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.