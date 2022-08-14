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Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım tarihlerini açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım tarihlerini açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 22 Ağustos'ta, ilk etapta 11 noktada 70 ekiple fındık alımları başlayacak.

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TMO, 2006 yılından bu yana yaptığı müdahale alımları, satış ve imalat faaliyetleriyle geçen sezon 23 Ağustos-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 50 bin üreticiden 77 bin ton alım yapmıştı. Alım kampanyası boyunca ürün bedeli olarak üretici hesaplarına 2 milyar 50 bin lira ödenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte 'Levant kalite' fındık için ortalama fındık alım fiyatını kilosu 54 TL olarak açıkladı.

TMO, yeni sezon kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için kilosu 53 TL, Levant kalite için 52 TL, Sivri kalite için ise 51 TL olarak belirledi.

11 noktada 70 ekip alım yapacak
TMO, fiyatların belirlenmesinin ardından 22 Ağustosta 11 noktada 70 ekiple fındık alımları için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda, 22 Ağustosta ilk etapta 11 nokta olarak belirlenen Kocaeli Başmüdürlüğü'ne bağlı Düzce, Adapazarı, Kocaali; Samsun başmüdürlüğe bağlı Çarşamba Şeker; Ordu Başmüdürlüğe bağlı Altınordu, Fatsa, Ünye; Giresun Başmüdürlüğe bağlı Tirebolu, Merkez; Trabzon Başmüdürlüğe bağlı Arsin Çelebi ve Ankara Başmüdürlüğe bağlı Alaplı'da 70 ekiple fındık alımlarına başlayacak.

Yoğunluk oluşması durumunda ise alım noktalarının sayısı 45-50'ye kadar artırılacak. Türkiye'deki rekolte sayımına göre fındık üretiminin bir önceki sezona oranla yüzde 12’lik artış ile 765 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Alımlar randevu ile olacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO’nun fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Bakan Kirişci bugün yaptığı yazılı açıklamada; kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacağını hatırlatarak alımların önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacağını ve randevuların TMO’nun internet sitesinden alınabileceğini belirtti.

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