Yapay zeka uzayda bazı 'anormallikler' tespit etti

Yapay zekaya sahip bir sistem, uzayda evreni daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek bazı "anormallikler" tespit etti.

Araştırmacılar, sistemin uzaydaki bu gibi çok daha fazla anormalliği tespit ederek, bilim insanlarını yeni süpernovalara ve uzaydaki diğer nadir ve uzak nesnelere yönlendirmek için kullanılabileceğini umuyor.

Yeni sistem, bilim insanlarının her gün gökyüzünden gelen muazzam miktardaki verinin üstesinden gelmesini sağlayıp, bu verinin içinden mümkün olan en ilgi çekici ve merak uyandırıcı nesneleri bulmasını kolaylaştıracak.

Son birkaç on yılda gökbilimciler kısmen çok fazla veriye sahip oldukları için zorluklar yaşadı: Büyük ölçekli gökyüzü araştırmalarının ortaya çıkması, bilim insanlarının her gece muazzam miktarda veri toplaması demek. Bu, bilim insanları tarafından keşfedilmesi için mevcut kataloglarda bekleyen ve muhtemelen ilgi çekici milyarlarca nesne olduğu anlamına geliyor.

Bu nedenle gökbilimciler, muazzam miktardaki veriyi ayıklamak için yapay zekaya başvurdu. Ve son çalışmada bilim insanları, yapay zeka sistemini Zwicky Geçici Tesisi, diğer adıyla ZTF'yle çekilmiş Kuzey Gökyüzü fotoğraflarında ilginç nesneleri tespit etmek için kullandı.

Bilim insanları sistemi test etmek için yapay zekaya bir dizi fotoğraf vererek, "anormallikler" olarak adlandırdıkları süpernova ve gelgit bozulmaları gibi çok nadir veya ilginç olup daha fazla çalışmayı hak eden nesneleri aradılar.

Sistemin, zaten var olduğunu bildikleri nesneleri bulmasını umdular. Fakat bilim insanları bu tür anormalliklerden 11 tanesini sistemi kullanarak buldu ve manuel olarak doğruladı.

Sternberg Astronomi Enstitüsü'nde araştırma görevlisi ve makalenin ortak yazarı Maria Pruzhinskaya, "Bu çok iyi bir sonuç" dedi.

Halihazırda keşfedilmiş nadir nesnelere ek olarak, daha önce gökbilimciler tarafından gözden kaçırılan birkaç yeni nesneyi de tespit edebildik. Bu da bu türden nesneleri es geçmemek için mevcut tarama algoritmalarının geliştirilebileceği anlamına geliyor.

Bilim insanları algoritmanın sadece olağandışı süpernovaları değil, ilginç astronomik nesneleri de bulmak için daha geniş çaplı kullanılabileceğini söylüyor. Araştırmacılar, bir gün bu gibi anormallikleri tanımlayacak benzer bir yapay zeka kullanarak tamamen farklı türde nesneler bulabileceklerini öne sürüyor.

Araştırma, New Astronomy'de yayımlanan "SNAD geçici madenci: k-D ağaçları kullanarak ZTF DR4'te gözden kaçırılan geçici olayları bulmak" (SNAD transient miner: Finding missed transient events in ZTF DR4 using k-D trees) başlıklı yeni makalede açıklandı.