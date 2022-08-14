BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  DÜNYA

Kilise'de yangın faciası! Mısır'da kilisede çıkan yangında en az 35 kişi öldü

Kilise'de yangın faciası! Mısır'da kilisede çıkan yangında en az 35 kişi öldü

Mısır'ın Giza kentindeki Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktığı, olayda en az 35 kişinin öldüğü ve 45 kişinin yaralandığını açıklandı.

Abone ol

Mısır'ın Giza kentindeki bir kilisede çıkan yangında en az 35 kişinin öldüğü açıklandı. Reuters ajansına konuşan güvenlik yetkilileri, Giza'daki Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktığını, olayda en az 35 kişinin öldüğünü ve 45 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yangının ayin esnasında, jeneratör patlaması nedeniyle çıktığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yerel basındaki haberlere göre, içinde kreş bulunan kilisede hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu değerlendiriliyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ilişkinise NYT'den 'hem dost hem düşman' yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ilişkinise NYT'den 'hem dost hem düşman' yorumu
Liseler ne zaman açılıyor 2022-2023 MEB lise kayıt takvimi
Liseler ne zaman açılıyor 2022-2023 MEB lise kayıt takvimi
1. sınıf uyum günleri ne zaman, kaç gün sürer 2022-2023 MEB okul takvimi
1. sınıf uyum günleri ne zaman, kaç gün sürer 2022-2023 MEB okul takvimi
Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım tarihlerini açıkladı
Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım tarihlerini açıkladı
TOKİ 2022 başvuruları Ankara-İzmir-Sivas-Çorum- Konya-Yozgat başvuru tarihleri güncel takvimi
TOKİ 2022 başvuruları Ankara-İzmir-Sivas-Çorum- Konya-Yozgat başvuru tarihleri güncel takvimi
Yapay zeka uzayda bazı 'anormallikler' tespit etti
Yapay zeka uzayda bazı 'anormallikler' tespit etti
Trabzonspor- Kopenhag maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor- Kopenhag maçının hakemi belli oldu
Aslı Samat nasıl zayıfladı 2022 kaç kilo? Aslı Sanat boyu ve kilosu kaç?
Aslı Samat nasıl zayıfladı 2022 kaç kilo? Aslı Sanat boyu ve kilosu kaç?
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtileri yaşayanlar mutlaka doktora başvursun
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtileri yaşayanlar mutlaka doktora başvursun
İzmir depremi için Naci Görür'den uyarı: Sisam depremi ile tetiklendi
İzmir depremi için Naci Görür'den uyarı: Sisam depremi ile tetiklendi