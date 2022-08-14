Kilise'de yangın faciası! Mısır'da kilisede çıkan yangında en az 35 kişi öldü

Mısır'ın Giza kentindeki Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktığı, olayda en az 35 kişinin öldüğü ve 45 kişinin yaralandığını açıklandı.

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Mısır'ın Giza kentindeki bir kilisede çıkan yangında en az 35 kişinin öldüğü açıklandı. Reuters ajansına konuşan güvenlik yetkilileri, Giza'daki Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktığını, olayda en az 35 kişinin öldüğünü ve 45 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yangının ayin esnasında, jeneratör patlaması nedeniyle çıktığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yerel basındaki haberlere göre, içinde kreş bulunan kilisede hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu değerlendiriliyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.