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Bülent Arınç AK Parti'yi bu üçlü fotoğrafla kutlayıp mesaj verdi: İhtiyacımız olanlar bu temelde

Bülent Arınç AK Parti'yi bu üçlü fotoğrafla kutlayıp mesaj verdi: İhtiyacımız olanlar bu temelde

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21'nci kuruluş yıl dönümü için AK Parti'nin kurucu kadrolarından Eskİ TBMM Başkanı Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün de olduğu bir fotoğrafla mesaj yayınladı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi, 21'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bülent Arınç, Milli Görüş hareketinden ayrılarak "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıkan harekette bulunan ve AK Parti'yi kuran ekipten Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin o döneme ait fotoğrafını paylaşarak "Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur." dedi.

Arınç sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

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