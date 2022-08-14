Arabalar filminin Sally'si gerçek oldu! 911 Porsche Sally Special tanıtıldı.

'Arabalar' filmi serisinin en popüler karakterlerinden biri olan Sally, Porsche ve Pixar iş birliği ile gerçeğe dönüştü.

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Kasım ayında ortak bir çalışmaya başladıklarını açıklayan Pixar ve Porsche, ortaya çıkan sonucu duyurdular. 2005 yapımı animasyon filmi 'Arabalar' serisinin en tanınan karakterlerinden biri olan Sally, bu ortak çalışmayla gerçeğe dönüştürüldü.

Pixar ekibinin 911 serisinden esinlenerek yarattığı karakter mevcut 911 Carrera GTS formunda gerçek hayata uyarlandı.

477 beygir gücü ve 569 Nm tork üreten çift turbo 3.0 litrelik motorla tanıtılan 'Sally Special', yedi vitesli manuel şanzımanla geliyor. Öncelikle Porsche'un skalasında bulunmayan Sally Carrera'nın rengi Pixar ve Porsche tarafından özel olark üretilmiş ve Sally Blue Metallic adı verilmiş.

NTV'nin aktardığına göre aracın, Sally Carrera ile benzerlikleri de dikkat çekiyor. Aracın spoilerı açıldığı zaman kendini belli eden karakterin dövmesine kadar her detay düşünülmüş. Modelden sadece bir tane üretilecek ve geliri yardım kuruluşlarına dağıtılmak üzere açık artırmada satışa çıkarılacak.

Animasyon filminde aracın içi görünmüyor olsa da dışarıda kullanılan mavi tonlar içeride de hakim. Direksiyonda sürüş modunun değiştirildiği tuşta da Şimşek McQueen göndermesi olarak "KACHOW! MODE" ibaresi yer alıyor. Aracın içinde çeşitli kısımlarda Arabalar filminin logosu kullanılmış.