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Emniyet'ten polis sınavlarında 'soru benzerliği' için açıklama Sorular çalındı iddiası var!

Emniyet'ten polis sınavlarında 'soru benzerliği' için açıklama Sorular çalındı iddiası var!

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavıyla ilgili "soru benzerliği iddialarının" gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nın, sivilden polis memuru ya da polis amiri alımı için değil, meslekte yükselme, yani polis memurluğundan amirliğe geçiş için yapıldığı vurgulandı.

Sınavın, 3201 sayılı Kanun'un 55. maddesi kapsamında çıkarılan "Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" kapsamında yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Sınav üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşaması, ilgili yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen konuları ölçmeyi amaçlayan yazılı sınavdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sınavın, ulusal düzeyde çeşitli meslekte yükselme sınavlarını başarıyla yapan Anadolu Üniversitesi tarafından yıllardır gerçekleştirildiğine işaret edilerek, 26 Haziran'daki PAEM 7 yazılı sınavı ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Anadolu Üniversitesince, sınavdaki soruların hiçbirinin iddia edilen deneme sınavındakilerle aynı olmadığının, dolayısıyla sınava yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunun vurgulandığı hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"İkinci aşama ise ilgili yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında adayların bedeni kabiliyet ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere uygulamalı olarak tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavıdır. Üçüncü aşama ise adayları, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen özellikler kapsamında test etmeyi amaçlayan sözlü sınavdır. Üç aşamanın her birinden, yönetmelikte belirtilen oranlarda toplam en fazla puanı alan adaylar yukarıdan aşağıya sıralanmakta, kazanan ve yedek adaylar belirlenmektedir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesince oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır."

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