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İstanbullular dikkat! İBB ve AKOM'dan peş peşe uyarılar!

İstanbullular dikkat! İBB ve AKOM'dan peş peşe uyarılar!

İSTANBUL'da bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar gerçekleşecek şiddetli yağışlar için AKOM ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan peş peşe uyarılar geldi.

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İstanbul'un şidetli yağışın etkisi altına girmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından böyle uyardı:

"İstanbulluların Dikkatine AKOM verisine göre il genelinde bu gece saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."

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