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18 yaşındaki kız Londra’dan Elazığ’a tatile geldi! Bir anda ortadan kayboldu

18 yaşındaki kız Londra’dan Elazığ’a tatile geldi! Bir anda ortadan kayboldu

Londra’dan Elazığ’a ailesi ile birlikte tatile gelen Sena Top’tan 1 gündür haber alınamıyor. Telefonuna ulaşılamıyor, kendisini gören yok...

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Edinilen bilgiye göre 1 ay önce ailesi ile birlikte Londra’dan Elazığ’a tatile gelen 18 yaşındaki Sena Top, dün öğle saatlerinde Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir yüzme havuzundan çıktıktan sonra eve dönmedi. Telefonuna ulaşamayan ve bir süre kendi imkanlarıyla arayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipler, Sena Top’u bulmak için çalışma başlattı.

Sena’dan bir gündür haber alamadıklarını ifade eden yengesi İnci Top,“Sena Londra’da ailesi ile birlikte yaşıyor. Hepimiz bir ay önce Elazığ’a tatil için geldik. Dün yüzme havuzundan çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Telefonu kapalı. Hiç bir sorunu yoktu. Durumu polise bildirdik. İnşallah en kısa zamanda Sena bulunur” dedi.

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