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Terör örgütü üyelerine operasyon! Şanlıurfa'da 6'sı da yakalandı

Terör örgütü üyelerine operasyon! Şanlıurfa'da 6'sı da yakalandı

SURİYE'de PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 zanlı Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG'ye yönelik merkez ve Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları fotoğraflarıyla tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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