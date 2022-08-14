Terör örgütü üyelerine operasyon! Şanlıurfa'da 6'sı da yakalandı

SURİYE'de PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 zanlı Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG'ye yönelik merkez ve Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları fotoğraflarıyla tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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