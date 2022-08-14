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Ermenistan'da şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan'da şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

ERMENİSTAN'ın başkenti Erivan'daki bir alışveriş merkezinde, havai fişeklerin bulunduğu bir mağazada yaşanan patlamada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıktığı ve enkaz altında kalanların olduğu duyuruldu. Erivan Belediye Başkanı'nın sözcüsü Levon Sardaryan, ekiplerin, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını açıkladı.

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 20 kişi ise yaralandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir perakende pazarında patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Sebebi henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle yaralananların sayısı ise 20 olarak açıklandı.

Erivan Belediye Başkanı'nın sözcüsü Levon Sardaryan, ekiplerin, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını açıkladı.

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