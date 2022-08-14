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Otomobil ilanı sonrası şeytani tuzak! Binlerce lira kaptıran oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otomobil ilanı sonrası şeytani tuzak! Binlerce lira kaptıran oldu

DÜZCE'de oto galericinin lüks otomobil ilanı, dolandırıcıların hedefi oldu. Galericinin paylaştığı otomobilin fotoğrafını düşük fiyat ile ilana koyan dolandırıcı, çok sayıda kişiyi mağdur etti. Dolandırıcıya kapora diye 50 bin lira gönderen dahi olduğu öne sürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, oto galerici Murat Açıkgöz geçtiğimiz ay online alışveriş sitesine otomobil ilanı koydu. Açıkgöz'ün lüks otomobil ilanı, dolandırıcıların hedefi oldu. Aynı fotoğrafı sahte hesap üzerinden düşük fiyat ile paylaşan dolandırıcı, aracı almak isteyen vatandaşlardan "Acil satmam gerekiyor" diyerek kapora istedi.

Bu yalana inan bazı alıcıların dolandırıcıya kapora gönderdiği ve aracın üzerinde yer alan galeriyi aradığı öğrenildi.

"Kaçırmak istemiyorsanız..."
Dolandırıcının lüks otomobili değerinin çok altında ilana koyduğunu söyleyen Murat Açıkgöz, "Rakam ucuz olunca talep çok fazla oluyor. 'Arayan çok, kaçırmak istemiyorsanız kapora gönderin' diyor. Seçtiği araç lüks, çok temiz ve kıymetli bir araç. O yüzden de müşterisi çok. Araç lüks olunca kapora 500-1000 lira arasında olduğunu düşünüyorlar ama 50 bin lira gönderen olmuş. Çok sayıda mağdur var." dedi.

"Israrla ilanı tekrar yayına koydu"
Açıkgöz, "Dükkana gelen, telefon ile arayan çok oldu. Dolandıran kişiyi aradık. Adam o kadar pişkindi ki, kaldır diye aradığımızda kaldırmadı. Israrla ilanı tekrar yayına koydu. Böyle bir durumda site, şikayet edilen ilanı yayından kaldırıyor. Ama bu kişi 15 gün üst üste ilanı yayına koydu. Sürekli aynı aracı aynı şekilde ilana yükledi" dedi.

"Bu olaydan sonra hologram koymaya başladık"
Bu olaydan sonra paylaştıkları fotoğrafların üzerine hologram koymaya başladıklarını ifade eden Açıkgöz, "Biz aracımızı diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden de paylaşıyoruz. Buradan da kolaylıkla bu fotoğraflar alınabiliyor. Bu olay sonrasında fotoğraflarımıza hologram koymaya başladık. Kendi logomuzu koymaya başladık. İnsanlar alıp kopyalamasınlar diye" şeklinde konuştu.

"Ucuz bir arabaya tedirgin olsunlar"
Araç alacaklara uyarılarda bulunan Açıkgöz, "Kaporacıların önüne geçemeyiz. Vatandaşların güvendikleri, tanıdıkları, bildikleri yerlerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Herkese kapora çıkartmasınlar. 'Aciliyetim var, paraya ihtiyacım var' gibi sözlere kanmasınlar. Ucuz bir arabaya tedirgin olsunlar. Kimse bu konuda saf değil. Bu konulara dikkat ederlerse kolay kolay dolandırıcıların tuzağına düşmezler" ifadelerini kullandı.

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