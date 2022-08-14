Antalya'da kayıp gençten kötü haber! Vatandaşların inadı pes dedirtti

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür kayıp olarak aranan Okuz Kaan Caner (22), polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlandı.