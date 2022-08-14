Antalya'da kayıp gençten kötü haber! Vatandaşların inadı pes dedirtti
ANTALYA'da kayıp gencin cesedi falezlerde bulundu. Toplanan meraklı kalabalığın 'fotoğraf' inadı pes dedirtti. Bazı vatandaşlar falezlerde kendilerini tehlikeye atarak telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür kayıp olarak aranan Okuz Kaan Caner (22), polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlandı.
Gencin telefonundan alınan son sinyallerin falezler bölgesinden geldiğini gören ekipler, aramalarını bu noktaya yoğunlaştırdı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelerek dron destekli arama çalışması gerçekleştirildi.
Yapılan aramalar sırasında falezlerin 15 metre aşağısında hareketsiz halde yatan bir kişi fark edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede şahsın iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı verilen genç olduğu tespit edildi.