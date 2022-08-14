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Yasak Elma yeni sezon ne zaman FOX TV Yasak Elma yeni oyuncu kimler var?

Yasak Elma yeni sezon ne zaman FOX TV Yasak Elma yeni oyuncu kimler var?

FOX ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma, yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu seyircinin gündeminde. Son bölümde birçok oyuncu dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Yasak Elma yeni sezonda kadroda kimler olacak o da merak konusu. Peki 2018 yılında ilk bölümü ile yayınlanan Yasak Elma yeni sezon 2022-2023 ne zaman?

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Yasak Elma yeni sezon ne zaman yayınlanacak, FOX TV Yasak Elma yeni sezon bölümleri ne zaman soruları seyircisi tarafından merak ediliyor. Medyapım imzası ile ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma dizisinin yeni sezon tarihi konusu oldu. Peki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte Yasak Elma dizinin yeni sezon tarihi 

Yeni sezon ne zaman başlayacak: Dizinin sezon finali vermesinin ardından oyuncular soluğu tatilde alırken, Eda Ece ise İstanbul'da gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. 

Yasak Elma'nın yeni sezon bölümlerinde Berk Atan'ın olmayacağı öğrenilirken diğer oyuncuların tatillerinin son zamanlarına girdiği öğrenildi

Yasak Elma finalinde neler oldu: Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Ekime kadar tatil yapacağını ve izinli olduğunu söyleyen Ece, Şevval Sam'ın diziye devam edeceğinin müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

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