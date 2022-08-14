Hayali uğruna kocasını bırakıp İstanbul'a gitti yevmiye parasıyla 'bunu nasıl yaptın'
ANTALYA'da 2 çocuk annesi kadın, bir süreliğine İstanbul'a giderek hayalini gerçekleştirdi. Köye dönüşte ise eşinin ve köylülerin tepkisi dikkat çekti.
Konyaalti ilçesi Aşağı Karaman Mahallesi’nde yaşayan Yadigar Aktaş Kakız, 13 yaşından bu yana hayalini kurduğu şarkıcılığa adım atmak için senelerce uğraştı.
Anlaştı: Evliliğinden sonra da durmayan Kakız, gündelik ev işleri ile seralarda yevmiyeyle çalışıp para biriktirdi. Kakız, son olarak internetten görüştüğü prodüksiyon şirketiyle anlaşıp İstanbul’un yolunu tuttu.
1 yılda yaptı: Azimli kadın, yaklaşık 1 yıl içerisinde ‘Yaya Gel', "Özüm Gibi', 'Sabır Ver Allah’ım’ şarkılarına klip çekerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Okul zamanlarında çevresi ve öğretmenlerinin telkinleriyle hayalinin pekiştiğini belirten Yadigar Aktaş Kakız, “Sesimle bir yerlere gelmek istiyordum. Seralarda çalıştım, günlük ev işlerine gittim...