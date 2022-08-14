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Dökülmeye başladılar... Henry Kissinger'den şok itiraf! Kendi hatalarımız savaşın eşiğine sürükledi

Dökülmeye başladılar... Henry Kissinger'den şok itiraf! Kendi hatalarımız savaşın eşiğine sürükledi

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'den şoke eden itiraf geldi. Kissenger, ABD'nin kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin'le savaşın eşiğine geldiğini söyledi.

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Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuştu.

ABD'nin kısmen kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin'le savaş eşiğine geldiğini söyleyen 99 yaşındaki eski diplomat, "Nasıl biteceği veya nereye varması gerektiği konusunda hiçbir fikre sahip olmadan, kısmen kendi ellerimizle oluşturduğumuz sorunlardan dolayı Rusya ve Çin'le savaş eşiğine geldik" ifadelerini kullandı.

Yapılacak tek şeyin, gerilimi daha fazla tırmandırmadan seçenekler yaratmak olduğunu söyleyen Kissenger, bunun için bir amacın olması gerektiğini kaydetti.

"Ukrayna Rusya'ya toprak vermeli"

Eskiden, NATO üyesi olmayan ve tarafsızlık politikası uygulayan Finlandiya'nın, Ukrayna için en iyi model olacağı görüşünü hatırlatan Kissenger, bu bakış açısının günümüzde değiştiğini kaydederek, Rusya'nın eylemleri yüzünden, "resmi olsun ya da olmasın, Ukrayna'nın savaş sonrası NATO üyesi olarak görülmesi gerektiğini" savundu.

Kissinger, Ukrayna için çözümün ise; Kırım'ın ve Donbass'ın bir bölümünün Rusya'ya bırakılması olduğunu belirtti.

"Tayvan meselesinde dikkatli olunmalı"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini de değerlendiren Kissinger; Tayvan meselesinde ABD'nin dikkatli olması gerektiğini belirterek, 50 yıldır süren barış politikasının sürdürülmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Haber7

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