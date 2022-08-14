Gökhan Türkmen'den Selda Bağcan'a 'kıskançlık' yanıtı
Selda Bağcan, Aleyna Tilki ile sahneye çıkmasını eleştiren Gökhan Türkmen için 'kıskanmış' yorumunu yapmıştı. Türkmen'den konu ile ilgili yanıt geldi.
Geçtiğimiz günlerde Selda Bağcan, verdiği bir konserde Aleyna Tilki'yi sahneye çıkartarak düet yapmıştı. Büyük yankı uyandıran bu v sonrası bazı kişilerden de tepki geldi. Tepki gösteren kişilerin arasında şarkıcı Gökhan Türkmen de vardı.
Selda Bağcan'ın sahnesine Aleyna Tilki'yi çıkarmasını eleştiren Gökhan Türkmen "Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken;
Bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" ifadelerini kullanmıştı.
Türkmen'e geçtiğimiz günlerde usta sanatçıdan yanıt gelmişti.