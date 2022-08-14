BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38

Gökhan Türkmen'den Selda Bağcan'a 'kıskançlık' yanıtı

Gökhan Türkmen'den Selda Bağcan'a 'kıskançlık' yanıtı

Selda Bağcan, Aleyna Tilki ile sahneye çıkmasını eleştiren Gökhan Türkmen için 'kıskanmış' yorumunu yapmıştı. Türkmen'den konu ile ilgili yanıt geldi.

Gökhan Türkmen'den Selda Bağcan'a 'kıskançlık' yanıtı

Geçtiğimiz günlerde Selda Bağcan, verdiği bir konserde Aleyna Tilki'yi sahneye çıkartarak düet yapmıştı. Büyük yankı uyandıran bu v sonrası bazı kişilerden de tepki geldi. Tepki gösteren kişilerin arasında şarkıcı Gökhan Türkmen de vardı.

17
Gökhan Türkmen'den Selda Bağcan'a 'kıskançlık' yanıtı

Selda Bağcan'ın sahnesine Aleyna Tilki'yi çıkarmasını eleştiren Gökhan Türkmen "Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken;

27
Gökhan Türkmen'den Selda Bağcan'a 'kıskançlık' yanıtı

Bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" ifadelerini kullanmıştı.

37
Gökhan Türkmen'den Selda Bağcan'a 'kıskançlık' yanıtı

Türkmen'e geçtiğimiz günlerde usta sanatçıdan yanıt gelmişti.

47