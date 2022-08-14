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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! 30 yıl aradan sonra Türkiye'ye üst düzey kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! 30 yıl aradan sonra Türkiye'ye üst düzey kritik ziyaret

MALEZYA Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-21 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek. Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile gerçekleştireceği ziyaret yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malezya ile dostluk, karşılıklı güven ve halkların yararı temelinde hemen her alanda hızla gelişmekte olan ilişkiler bağlamında üst düzey temaslar ivme kazandı.

Bu çerçevede, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, temmuzda Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu vesileyle iki ülke ilişkileri "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarılmıştı.

30 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile gerçekleştireceği ziyaret yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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