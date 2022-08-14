Samsun'da 650 bin liralık ihaleyi kazanan kadının yardım çığlığı: Ölmemiz mi lazım

SAMSUN'da bir kadının, ihalesini kazandığı fındık bahçesindeki ev 6 günde ikinci kez kurşunlandı. Canından endişe eden kadın 'illa ölme mi mi lazım' diyerek yetkililerden yardım istedi.

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Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Ordubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir çocuk annesi S.G. (46), bir banka tarafından satışa sunulan, içinde ev de bulunan 35 dönümlük fındık bahçesini ihaleye girerek 650 bin liraya satın aldı.

S.G.’nin evi satın almasından sonra birkaç kez eve hırsız girdi. Bunun üzerine S.G., evine güvenlik kamerası taktırdı. Söz konusu ev 6 gün önce geceleyin kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ateş ederek kameraları bozdular

S.G., jandarmaya ve savcılığa şikayette bulundu. Ancak S.G.'nin evi dün gece de kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Evin kapısına ve pencerelerine kurşun yağdırıldığı olayda saldırganlar güvenlik kameralarını da silahla ateş ederek bozdu.

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından 6 gün içinde evi iki kez kurşun yağmuruna tutulan S.G., yine jandarmaya şikayette bulundu.

"İlla ölmemiz mi gerekiyor"

S.G., "Eve daha önce hırsız girdi. Kamera taktırdık. Bu kez de 6 gün içinde iki kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar kameralara da ateş edip kırdılar. Can güvenliğimiz yok. Saldırganların biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum. Çok sayıda kurşun kapı ve, pencere camlarını ile evin içindeki dolabı delik deşik etti" ifadelerini kullandı.

Saldırganların bir an önce bulunmasını isteyen S.G., "İlla ölmemiz mi gerekiyor, illa buradan cenaze mi çıkması gerekiyor" diye konuştu.