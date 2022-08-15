Motorine zam! 16 Ağustos 2022 itibariyle motorinin litresi 1 lira 26 kuruş zamlı olacak

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı itibariyle kallavi zam geliyor. 16 Ağustos 2022 itibariyle motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam geliyor... İşte zamlı motorin fiyatları...

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Araç sahiplerine kötü haber... Akaryakıt ürünlerinde indirim günleri sona erdi. 4 gün önce 81 kuruş zam yapılan motorine 16 Ağustos Salı gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 26 kuruş daha zam gelecek. Fiyat değişikliğinin ardından motorin yeniden 24,44 TL'ye yükselecek.

Zamlı motorin fiyatları kaç lira olacak?

Benzine önceki gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine 4 gün önce 81 kuruş zam gelmişti. Salı gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL’ye, 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL’ye yükselecek.

15 Ağustos 2022 Pazar güncel akaryakıt fiyatları

Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Ağustos 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 21,15 TL

Motorin: 23,23 TL

LPG: 11,47 TL

ANKARA

Benzin: 21,26 TL

Motorin: 23,32 TL

LPG: 11,34 TL

İZMİR

Benzin: 21,26 TL

Motorin: 23,33 TL

LPG: 11,14 TL