Nureddin Nebati'den enflasyon ve indirimler için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir." dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşmasıyla beraber küresel hububat fiyatlarında düşüş olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde gerçekleşti:

Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması küresel hububat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur.

30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecek

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir.

Ülkemizde devletimizin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamalar, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatılmıştır.

Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz.

Küresel gıda fiyatları Temmuz'da yüzde 8,6 düştü

Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz Şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek Nisan ayında yüzde 0,8; Mayıs ayında 0,6; Haziran ayında 2,3 ve Temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur.

Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı koruyacağız

Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak "Birlikten Berekete" anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız.