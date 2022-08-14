Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme Buluşması'nda HDP sorusu: "Helallik isteyecek misiniz?"

CHP İstanbul İl Örgütü'nün düzenlediği Hellaleşme Buluşması'ndan "Helalleşme sevgiyi büyütmektir. Sevgiyi, dostluğu, kardeşliği büyütmek zorundayız, kucaklaşmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'na "HDP helallik isteyecek misiniz?" diye soruldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Helalleşme Buluşması isimli programına katıldı. Programa katılan bazı vatandaşlar helalleşme konusunda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa, geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. Bu derin yaralar hem insan olarak bize, hem ülke olarak Türkiye’ye büyük zararlar veriyor. Güzel konuşmalar yapıldı. Ben bu konuşmaları değişik illerde değişik kişilerden de dinledim" dedi. Kılıçdaroğlu helalleşmenin sıradan bir çağrı olmadığını vurgulayarak, "Helalleşme sıradan bir çağrı değildir. Helalleşme aynı zamanda oturup düşünmek demektir. Oturup düşüneceğiz. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Haydi kavga ettik, yahu bari barışmasını bilelim. Eğer biz bunu yapabilirsek bu memlekete huzur ve birlikteliği getirmiş oluruz. Evet, kusurumuz var. Ben bunu defalarca ifade ettim. Yanlışımız, hatalarımız da var. Hata zaten insana mahsus bir kavramdır. Hepimizin hatası olabilir. Bütün mesele, aynı hatayı tekrar etmemektir. Bunu yaptığımız zaman sorunu büyük ölçüde çözmüş oluruz. Bu hareket, bizim açımızdan çok değerli, çok önemli bir harekettir. Bize bakıp sağlıklı ve tutarlı eleştiri yapmak bizim için oldukça değerlidir. Bu konuşmanın sadece bizim açımızdan değil, Türk siyaset tarihi açısından büyük bir önemi var. Elbette farklı düşüneceğiz. Farklılıklar elbette ki olabilir ama bunlar kavga nedeni olmamalı. Bunları aşmasını bilmeliyiz. 21. yüzyılda siyaset kurumu artık bunları aşmak zorunda ve aşacağız inşallah’’ ifadelerini kullandı.

"Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir"

Kılıçdaroğlu helalleşme hareketinin siyaset kurumuna ders verici bir nitelikte olduğunu belirterek "Bugün buraya gelişiniz, düşüncelerinizi açıkça ifade edişiniz, yeri geldiğinde bize yönelik eleştirilerinizi yapmanız aynı zamanda erdemli ve insani bir hareket. Bu hareket aynı zamanda siyaset kurumuna ders veren bir harekettir. Değerli arkadaşlar, ben samimi bir insanım. İçimde ne varsa dışımda da o vardır. Siyasetinde samimi bir zeminde yürümesini isterim. Böyle olmadığı takdirde memleketi huzura kavuşturamayız. Aynı amacı güdüyorsak bunu birlikte yapmak zorundayız. Artık önyargılarımızdan da kurtulmak zorundayız. Bu aynı zamanda vatanseverliktir. Vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı seviyoruz. Yahu peki bu kavga niye o zaman? Helalleşme aynı zamanda sevgiyi büyütmektir. Sevgiyi, dostluğu, kardeşliği büyütmek zorundayız, kucaklaşmalıyız. Helalleşme, yaşanan derin acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle bir acının yaşanmaması için bir çağrıdır. Çektiğimiz acılar, yaptığımız kavgalar yetmedi mi? Gönlümü sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Hakkım sizlere helal olsun. Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene, söylediğime inanmayana da saygı duymak zorundayım. Ama bilmenizi isterim, bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Biz bunu karşı çıkanlara rağmen hep birlikte yapacağız. Bu ülkeye huzur ve sevgi getireceğiz’’ ifadelerine yer verdi.

"HDP'ye çağrı yapıp helallik isteyecek misiniz?"

Öte yandan programda Kılıçdaroğlu’na soru yönelten bir vatandaş, "HDP'ye çağrı yapıp helallik isteyecek misiniz ve İBB zabıtaları Kürtçe müzik yapmamaları için sokak sanatçılarını engelliyor. Buna karşı bir şey yapacak mısınız?’’ sorusuna Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey’e telefon açar bu söylediklerinizi iletirim. Ekrem Bey’in sokak sanatçılarına büyük değer verdiğini biliyorum. Onları belli yerlerde istihdam ettiğini biliyorum. Bunun için çaba sarf ettiğini biliyorum. Hepimiz insanız, eksiğimiz olabilir. Bu eksikliğin telafisi için elimden geleni yaparım. Ayrıca telefon numaranızı verin, Ekrem Bey sizi kendisi de arar.’’ şeklinde yanıt verdi.