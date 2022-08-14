ABD'den Çin ile gerilimi artıracak adım: Tatbikatlar devam ederken Tayvan'a flaş ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin yankıları sürerken, Washington'dan bir heyet daha Tayvan'a gitti. Heyetin senatörlerden oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Çin'in bölgedeki tatbikatları da devam ediyor.

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ABD'nin Tayvan'daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında Ada'yı ziyaret ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "heyetin, üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı" bilgisi yer aldı.

Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ediyor.

Pelosi ziyareti kriz çıkarmıştı

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin 2 ve 3 Ağustos'ta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan'ı yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" benimseyerek, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

"Falcon Strike" tatbikatı başladı

Çin ile Tayland'ın ortak düzenlediği "Falcon Strike" tatbikatının da başladığı bilgisi paylaşıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 geminin tespit edildiğini duyurdu.

Çin'e ait uçakların 11'inin Tayvan Boğazı'ndaki hava ve deniz hattını geçtiği bilgisi paylaşıldı. Uçak ve gemilerin izlendiğini vurgulandı.