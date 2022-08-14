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ABD'de saldırı girişimi: Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan şahıs intihar etti!

ABD'de saldırı girişimi: Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan şahıs intihar etti!

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan saldırgan, havaya birkaç el ateşe etmesinin ardından kendini vurarak intihar etti.

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ABD’de Kongre binası bir saldırı girişimine daha sahne oldu. Yerel saatle 04.00 sularında başkent Washington DC’de bulunan Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan saldırgan, East Capitol Street ve Second Street'tin kesişiminde bulunan barikata aracıyla çarptı.

Kongre polisi tarafından yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle saldırganın sürdüğü aracın alev aldığı belirtilerek, saldırganın aracından indiği ve havaya birkaç el ateş ettiği ifade edildi. Polisin kendisine yaklaştığı sırada ise saldırganın kendini vurarak intihar ettiği aktarılan açıklamada, saldırıda saldırgan dışında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Şu anda şüphelinin herhangi bir Kongre üyesini hedef aldığı ve memurların silahlarını ateşlemediği görüldü. Dedektiflerimiz adamın geçmişini araştırıyor" denildi.

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