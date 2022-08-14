BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Bartra Trabzon'a geldi! Taraftarlara mesaj: "Bize her yer Trabzon"

Trabzonspor'un yeni transferi Bartra Trabzon'a geldi! Taraftarlara mesaj: "Bize her yer Trabzon"

Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavili takım, Real Betis forması giyen ve anlaşmaya vardığı Marc Bartra'yı videoyla açıkladı. 31 yaşındaki stoper Marc Bartra, transfer görüşmesi için Trabzon'a geldi.

Abone ol

Türkiye'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor uzun süredir uğraş verdiği Marc Bartra transferini bitiriyor. 31 yaşındaki stoper Marc Bartra, transfer görüşmesi için Trabzon'a geldi.

Transferi duyurdular! Bartra: "Bize her yer Trabzon"
Resmi Twitter hesabından Bartra'nın uçaktan bir video paylaşan Trabzonspor transferi resmen duyurmuş oldu. Yıldız stoper videoda, 'Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizleri görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon.' ifadeleriyle taraftarlara 'Merhaba' dedi.

Geçen sezonki performansı
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çekya’da Formula 2 yarış arabası ile otoyola çıktı! Polis peşine düştü: "Eğer sürücüyü yakalayabilirsek..."
Çekya’da Formula 2 yarış arabası ile otoyola çıktı! Polis peşine düştü: "Eğer sürücüyü yakalayabilirsek..."
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme Buluşması'nda HDP sorusu: "Helallik isteyecek misiniz?"
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme Buluşması'nda HDP sorusu: "Helallik isteyecek misiniz?"
ABD'de saldırı girişimi: Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan şahıs intihar etti!
ABD'de saldırı girişimi: Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan şahıs intihar etti!
Suudi petrol devi Aramco’nun kârında yüzde 90'lık artış
Suudi petrol devi Aramco’nun kârında yüzde 90'lık artış
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı nerede Mehmet Şef'in restoranına menüsü 2022
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranı nerede Mehmet Şef'in restoranına menüsü 2022
Kocaeli'de orman yangını; 1 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de orman yangını; 1 kişi gözaltına alındı
Nureddin Nebati'den enflasyon ve indirimler için açıklama
Nureddin Nebati'den enflasyon ve indirimler için açıklama
Somer Şef'in restoranı nerede kaç tane restoranı var?
Somer Şef'in restoranı nerede kaç tane restoranı var?
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın satışından vazgeçti!
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın satışından vazgeçti!
Samsun'da 650 bin liralık ihaleyi kazanan kadının yardım çığlığı: Ölmemiz mi lazım
Samsun'da 650 bin liralık ihaleyi kazanan kadının yardım çığlığı: Ölmemiz mi lazım