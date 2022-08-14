Trabzonspor'un yeni transferi Bartra Trabzon'a geldi! Taraftarlara mesaj: "Bize her yer Trabzon"

Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavili takım, Real Betis forması giyen ve anlaşmaya vardığı Marc Bartra'yı videoyla açıkladı. 31 yaşındaki stoper Marc Bartra, transfer görüşmesi için Trabzon'a geldi.

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Türkiye'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor uzun süredir uğraş verdiği Marc Bartra transferini bitiriyor. 31 yaşındaki stoper Marc Bartra, transfer görüşmesi için Trabzon'a geldi.

Transferi duyurdular! Bartra: "Bize her yer Trabzon"

Resmi Twitter hesabından Bartra'nın uçaktan bir video paylaşan Trabzonspor transferi resmen duyurmuş oldu. Yıldız stoper videoda, 'Merhaba Trabzonspor ailesi. Trabzon'a gelmek için yoldayım. Sizleri görmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon.' ifadeleriyle taraftarlara 'Merhaba' dedi.

Geçen sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.