Mukteda Sadr’dan destekçilerine 20 Ağustos’ta protesto çağrısı

Irak’ta destekçileri yaklaşık 3 haftadır başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan Irak meclisini işgal eden Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, destekçilerine 20 Ağustos’ta “eşsiz ve kalabalık” protesto çağrısında bulundu.

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Sadr Grubu’nun destekçilerinin Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan Irak meclisindeki işgali 30 Temmuz’dan bu yana sürerken, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, destekçilerine 20 Ağustos’ta “eşsiz ve kalabalık” protesto çağrısında bulundu. Sadr’a yakınlığıyla bilinen ve Sadr Bakanı sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Sadr destekçilerini başkent Bağdat'ta daha önce benzeri görülmemiş bir protesto gösterisine davet etti. Sadr ile yaptığı uzun görüşmenin ardından, bir sonraki protestonun sayı açısından eşsiz ve barışçıl olmasına dair karar alındığını belirten el-Iraki, protestonun 20 Ağustos’ta yerel saatle 17.00’de Tahrir Meydanı'ndan başlayacağını ve Yeşil Bölge'deki Kutlama Meydanı’na doğru ilerleyeceğini açıkladı.

Sadr daha önce yaptığı açıklamada, tüm Iraklıları yolsuzluk, milisler ve iktidarı bırakmayan siyasi partilere karşı Bağdat merkezindeki Tahrir Meydanı’nda “Milyonluk Barışçıl” protesto gösterisine çağırmıştı.

Koordinasyon Grubu, Yeşil Bölge yakınlarında oturma eylemi başlatmıştı

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu, Irak meclis binasında yaklaşık 3 haftadır oturma eylemi düzenleyen Sadr Grubu’na karşı başlattıkları “Halk devleti koruyor” protestoları çerçevesinde yayınladıkları bildiride başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında oturma eylemi başlattıklarını duyurmuştu. Koordinasyon Grubu’nun bildirisinin ardından bölgede toplanan protestocular Yeşil Bölge’ye giden yollar etrafında çadır kurmaya başlamıştı.

Sadr destekçileri meclisi basmıştı

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.