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Antalyaspor, Haji Wright ile kazandı!

Antalyaspor, Haji Wright ile kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

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Ümraniyespor ile Antalyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Haji Wright kaydetti.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Ümraniyespor ise henüz puanla tanışamadı.

Antalyaspor gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Ümraniyespor: 0 - Antalyaspor: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Sackey), Geraldo (Dk. 68 Gheorghe), Mrsic (Dk. 68 Gagnidze), Durel Avounou, Onur Ayık (Dk. 68 Del Valle), Bettaieb (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu)

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 85 Veysel Sarı), Soner Aydoğdu (Dk. 76 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 61 Larsson), Luiz Adriano, Ghacha (Dk. 61 Sinan Gümüş), Haji Wright (Dk. 76 Fredy)

Gol: Dk. 59 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Geraldo (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 66 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

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