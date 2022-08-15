Trabzonspor Marc Bartra transferini duyurdu! İşte maliyeti...

Trabzonspor, İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor, Marc Bartra’nın transferi için anlaşma sağlandığını KAP’a bildirdi.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Real Betis kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 250 bin Euro, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir." denildi.

Bartra'nın maaşı belli oldu!

Trabzonspor Marc Bartra ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için garanti ücret olarak 1.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700.000.-EUR prim ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Trabzon'a geldi!

İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Marc Bartra ile Fas ekibi FUS Rabat'ın oyuncularından Montasser Lahtimi, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkan Bartra, kendisini karşılamaya gelen ve tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bartra, Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldiğini belirterek, "İnanılmaz motive olmuş durumdayım. Kulübe yardım etmeye, hedeflerine ulaşmasına ve gerçekleştirmesine yardımcı olmaya geldim. İnanılmaz bir sevgi, böyle bir şey beklemiyordum. Henüz ilk gün bu sevgiyi görebilmek beni de çok mutlu etti. Onlara karşılık verebilmeyi umuyorum." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Borussia Dortmund ve Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulduğunu hatırlatarak, "Tekrar şampiyonlar liginde oynamayı dört gözle bekliyorum. Ligde de büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Geçen sene bunu gerçekleştirmiş ve bunu tekrarlamayı umuyoruz." dedi.

Geçen sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.