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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. YKS sonuçlarına nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

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18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yaptı. Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
YKS sonuçları açıklandı 2022 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir ÖSYM AİS sonuç sayfası
Foto Galeri YKS sonuçları açıklandı 2022 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir ÖSYM AİS sonuç sayfası Galeriye Gözat
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