YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. YKS sonuçlarına nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...Abone ol
18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yaptı. Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
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Foto Galeri YKS sonuçları açıklandı 2022 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir ÖSYM AİS sonuç sayfası