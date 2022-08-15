YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir

YKS tercih sonuçları TC ile sorgulama ÖSYM nereden bakılır? Nereye yerleştim sorgulaması

YKS tercih sonuçları TC ile sorgulama ÖSYM AİS ne zaman açıklanır?

Mahmut Özer, Fatih Altaylı'ya isyan etti: Ben size artık ne diyeyim, siz bile...