YKS sonuçları açıklandı 2022 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir ÖSYM AİS sonuç sayfası
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. 5 Ağustos'ta YKS tercihlerini tamamlayan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nereye yerleştim ÖSYM AİS sorgulama ekranı
YKS tercihleri ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı belli oldu. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde bu sabah saat 08.05'te yayınlandı. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona ermişti. Peki YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nereye yerleştim nasıl öğrenirim?
18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yaptı. Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Tercih süreci 5 Ağustos tarihinde bitti.
YKS ek tercih ne zaman:
ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre; ilk tercihinde önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler. YKS ek tercih tarihi hakkında henüz net bir tarih belirtilmedi.