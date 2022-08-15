YKS sonuçları açıklandı 2022 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir ÖSYM AİS sonuç sayfası

YKS ek tercih ne zaman:

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre; ilk tercihinde önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler. YKS ek tercih tarihi hakkında henüz net bir tarih belirtilmedi.