İstanbul'da takside kâbus! Cinsel tacizden camları yumruklayarak kurtuldu

İSTANBUL Kadıköy'de 23 yaşındaki genç kız evine gitmek için bindiği takside kabusu yaşadı. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Gülten takside korku dolu anlar yaşadı. Sözlü tacize uğrayan genç kız, taksici istemediği yerlere doğru gidince camları yumruklayarak kurtuldu.

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İstanbul Kadıköy'de 24 Temmuz gecesi yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Üniversite Öğrencisi ve özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Deniz Gülten gece 02:14 sıralarında iş yerinden çıktı. Evi yakın mesafede olmasına rağmen gece yürümeyip taksiyi tercih etti.

Taksici iddiaya göre ilk olarak kısa mesafe diyerek almak istemedi. Daha sonra, taksisine aldığı genç kıza küfür etmeye aşladı. İddiaya göre taksimetreyi de açmadı. Genç kızı dövmekle tehdit etti. Kapıları kilitleyip aracı farklı güzergâha sürdü. Genç kız camları yumruklayınca biran da durup onu indirdi ve hızla kaçtı.

"Başkası olsa kesin döverdi, bir güzel döveyim mi seni"

Sabah gazetesine konuşan Deniz Gülten yaşananları şu sözlerle anlattı; "Ben gece çıkıyorum işten. Ev Kadıköy'de yakın bir mesafede ama yine de gece olduğu için taksi tercih ettim.

Taksici yakın mesafe diye küfürler edip söylenmeye başladı. Hızla aracı kullanıyor oraya buraya savrulmaya başladım. Bana seni başkası olsa kesin döverdi. Kenara çekip bir güzel döveyim mi seni ? Bana hayat kadını gibi laflar etti. Korkmaya başladım.

Çok tedirgin oldum o sırada beni tenha yerlere götürmeye başladı. Daha da korktum. Haberlerde gördüğüm kadınlar gibi öldürüleceğim zannettim. Birilerini aramak istedim şarjım bitti. İyice tedirgin oldum. Beni indir diye yalvardım ağladım."

"Öldürüleceğimi zannettim"

"Ne yaptıysam durmadı beni asla indirmedi" diyen Gülten; "Sonra camları yumruklamaya başladım. Belki biri dışardan görür yardım eder diye. Bunu yapınca korktu biraz kenara çekti beni indirdi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bir markete gittim ağlaya ağlaya durumu anlattım onlar beni evime bıraktı. Ertesi gün gidip şikayetçi oldum."

Umarım o taksici bulunur ve başkalarına daha kötüsünü yapmaz. Çok korktum; öleceğim, öldürüleceğim zannettim" dedi.