Eski özel harekatçı, polise yumruk attı! Karakolda 'işkence' iddiası

ADANA'da oğlu gözaltına alınan gazi, olay yerinde bir sivil polise yumruk atınca biber gazı sıkılarak gözaltına alındığını ve oğluyla birlikte polis merkezinde işkenceye uğradığını öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay 12 Ağustos günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 1999 yılında özel harekat polisiyken Hakkari’de bölücü terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu 7 arkadaşıyla birlikte yaralanıp gazi olan Gökhan Yağmur’un (52) aşçı olan oğlu Batuhan Yağmur (22) 12 Ağustos günü bir akrabasının çocuğunun doğum günü için mekana gitti.

Bu sırada denetimler yapan polis mekana geldi. Uygulama sırasında polisin iddiasına göre mekan sahibi evrakları getirmeyince tutanak tutuldu. Polis tutulan tutanak yırtıldığı için gazinin oğlu ile birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı.

İddiasına göre 3 kadına kötü davranılıp darp edildiği için polisle tartışan Batuhan Yağmur gözaltına alındı. Yaşananları öğrenen baba Gökhan Yağmur olay yerine geldi. Polis aracındaki oğluyla konuşan baba, sivil bir polisin üzerine doğru gelmesiyle ona yumruk attı.

Bunun üzerine polisler ile gazi arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede iddiaya göre gazi darp edilip biber gazı sıkılarak oğluyla birlikte gözaltına alındı. Oğlu ile Fatih Polis Merkezine götürülen gaziye ters kelepçe yapıldı.

"Kimseye silah çekmedim"

Gökhan Yağmur, polis merkezi amirinin odasında hem kendisine hem de oğluna şiddet uygulandığını, ayrıca hem ailesine hem de gaziliğine hakaret edildiğini ileri sürerek, “Oğlum mekanda gözaltına alındı denilince ben mekana gittim. Hemen polis memuru ve gazi olduğumu söyledim. Oğlumla iki dakika görüştüm. Bu arada hızla üzerime gelen birine yumruk attım. Ancak bu sırada arkamdan biri bana vurup yere düşürdü. Sonra biber gazı sıkıp ters kelepçe yaptılar. Ben de gayri ihtiyari elimi belime atıp silahımın durup durmadığını kontrol ettim. Kimseye silah çekmedim. Zaten bir yunus polisi silahı istedi, ben de verdim...

"20 kez göğsüme yumrukla vurdu"

-Ben biber gazından dolayı hiçbir şey göremiyordum. Ben gaziyim dememe rağmen bana bunları yaptılar. Sonra bizi polis merkezine götürdüler. Burada makam odasında bir polis en az 20 kez göğsüme yumrukla vurdu. Kafama vurdular, kulağımın arkası kanadı. En çokta gaziliğime küfrettiler bu zoruma gitti. Benim yanımda oğlumu da dövdüler. Ben bu devlet için, bu vatan için gazi oldum. Ama gördüğümüz muameleye bakın” dedi.

Gazinin sivil polise yumruk atması, daha sonra gaziye biber gazı ile müdahale ve darp edilmesi de an be an görüntülendi.