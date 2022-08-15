15 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller 33 il listede sorgulama ekranı

Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara devlet tarafından her ay ödenen evde bakım maaşlarına temmuz ayı itibariyle zam geldi. Buna göre evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi. 15 Ağustos pazartesi günü Tokat, Hatay, Giresun, Diyarbakır, Konya olmak üzere toplam 33 ilde evde bakım maaşları yattı.

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Belirli şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından her ay düzenli ödenen evde bakım maaşı temmuz ayında yeniden arttı ve 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi. Zamlı, yeni evde bakım maaşları ağustos ayında hesaplara yatmaya başladı. 15 Ağustos pazartesi günü 33 ilde evde bakım maaşları hesaplara yattı. Bakiye sorgulama işlemi ise e devlet üzerinden yapılacak. Peki 12 Ağustos cuma günü evde bakım maaşları ne zaman ödenir, kaç para ödenecek?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatmaktadır. 2022 Ağustos ayına dair ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel liste haberimizin içeriğinde olacaktır. Bu bağlamda; evde bakım yardımı kişi başına ödenecek yardım miktarı 3.302 TL’ye yükselmiştir.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır: Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.

SMS ile sorgulama nasıl yapılır?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz

Kimler evde bakım maaşı alır: Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.