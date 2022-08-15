YKS tercih sonuçları TC ile sorgulama ÖSYM nereden bakılır? Nereye yerleştim sorgulaması

YKS tercih sonuçları bugün ÖSYM AİS sayfasında saat 08.00'de erişime açıldı. Bugün 15 Ağustos pazartesi günü YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM AİS sonuç ekranında. 5 Ağustos'ta YKS tercihlerini tamamlayan öğrenciler şimdi YKS sonuçlarına kilitlendi. Peki YKS tercihleri ÖSYM AİS sonuç sayfasında ne zaman açıklanır, YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nereye yerleştim sorgulama ekranı

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YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2022 sorusunun yanıtı için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi ve ÖSYM YKS sonuçlarını duyurdu. Bugün YKS tercih sonuçları erişime açıldı. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona ermişti. Peki YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nereye yerleştim nasıl öğrenirim?

ÖSYM YKS sonuçlarını duyurdu gözler ÖSYM'nin YKS sonuçlarını erişime açacağı ÖSYM sonuc sayfasına çevrildi. Üniversite yerleştirme sonucu ile ilgili ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk bugün arttı. YKS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz ise üniversite kayıt süreci başlayacak.

İşte, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve üniversite yerleştirme sonucu ile ilgili tüm bilgiler...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Tercih süreci 5 Ağustos tarihinde bitti.

2022 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! TIKLA SONUCUNU GÖR

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacaK. 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS ek tercih ne zaman:

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre; ilk tercihinde önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler. YKS ek tercih tarihi hakkında henüz net bir tarih belirtilmedi.

Yerleştirme puanı hangisi olacak: Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

EK yerleştirme nasıl yapılır: Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Üniversite kayıt tarihleri ne zaman: YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren, yukarıdaki bağlantı aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilirsiniz.