Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' etkinliğinde konuşan kişi LGBT ve Türklere yönelik soykırım iftirası atan Fatma Yavuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde İstanbul'da düzenlenen 'helalleşme' etkinliğinde konuşan Fatma Yavuz, daha önce düğünündeki içki servisi, Türklere yönelik soykırım iftirası ve LGBT'lileri savunmasıyla gündeme gelmişti.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 'helalleşme' etkinliği düzenlendi.

Burada 'başörtüsü mağduru' sıfatıyla kürsüye çıkan Fatma Yavuz, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi. Yavuz, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" dedi.

Programda konuşan Yavuz daha önce "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur" diyerek düğününde içki servis etmesiyle gündeme gelmişti.

O dönem İBB'nin İnanç Masası'nda görevli olan Yavuz'un Türklere yönelik 'soykırım' iddialarında da bulunduğu ortaya çıkmıştı.

2018'indeki bir paylaşımında Yavuz, "Bu nasıl bir halk böyle? Bir halkın tarihinde en fazla bir, bilemedin iki soykırım olur, bu kadar acımasızca, periyodik nasıl katledilir insanlar? Anlamıyorum gerçekten" diyor.

"Trans bireyler onurumuzdur"

CHP'nin provokatörlüğünü üstlenen Yavuz, daha önce bir paylaşımında LGBT'lileri şu sözlerle savunmuştu; "Trans kardeşlerimizin onuru onurumuzdur, eski bir homofobik olarak onları vahşice öldüren değirmene su taşıdığım için çok üzgünüm. Ben günahımdan tövbe ettim, Rabbimden dileğim, bana işlediğim günahları telafi etme fırsatı vermesidir"

"Hayızlı kadınlar Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir" dedi

Bir dönem Zeytinburnu'nda Kur'an Kursu hocalığı yapan Yavuz'un, 'hayızlı kadınların Kur'an'a dokunabileceği yönünde" bir çıkışı olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Yavuz, hayızlı kadınların Kur'an'a dokunamayacağına yönelik İslam'da açık delil bulamadığını iddia etmiş ve ilk aşamada peçete ile tutarak, sonraları ise hayızlı bir şekilde Kur'an okumuş.