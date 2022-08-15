Meteoroloji 17 il için alarm verdi! İstanbul ve Ankaralılar dikkat sel, dol, yıldırım, hortum hepsi birden...

İstanbul ve Ankara valiliklerinden uyarı

İstanbul Valiliği, dün sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımlamıştı İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. İstanbul Valiliği uyarısında, "Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.