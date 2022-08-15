Meteoroloji 17 il için alarm verdi! İstanbul ve Ankaralılar dikkat sel, dol, yıldırım, hortum hepsi birden...
Meteorolojinin 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu raporunu yayımladı. Raporda 17 il için 'sarı' kodlu uyarı ile kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum uyarısı yapılırken, İstanbul ve Ankara valilikleri de uyarı mesajı yayımladı. İstanbul'da beklenen yağış başladı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan yağış İstanbul'da başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağacak.
Meteorolojinin tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hepsi birden vuracak
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul ve Ankara valiliklerinden uyarı
İstanbul Valiliği, dün sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımlamıştı İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. İstanbul Valiliği uyarısında, "Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.