Fenomen anne paylaşımlarına dikkat! Uzman isim uyardı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nazar Bal, sosyal medyada en çok dikkati çeken konulardan birinin "fenomen anneler" olduğunu belirterek, fenomen annelerin deneyimlerini paylaşmasının diğer annelerde mükemmel olma baskısı yarattığını söyledi.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, günümüzde, sosyal medya uygulamaları birçok kişi tarafından yoğun olarak kullanılırken, dijital dünyanın değişen alışkanlıkları yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Sosyal medya, insanların diğer insanları etkilemek için belli bir performans sunduğu bir alana dönüşürken, bu sunumu kimisi bebeğiyle, kimisi okuduğu kitapla, kimisi gezdiği gördüğü yerler ve keşfettiği mekanlar ile kimisi de hayatında ilgi duyduğu kesitler ile yapıyor.

Sosyal medyada paylaşılan hayatlar "mükemmelim" duygusunu ön plana çıkarırken, bu platformlarda idealize edilen annelik de "mükemmel annelik" olarak sunuluyor.

"Annelik üzerinden yapılan toplumsal baskı sosyal medyada da var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Nazar Bal, annelik üzerinden yapılan toplumsal baskının sosyal medyada da bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumdaki yapıların değişmesiyle anneliğe yüklenen anlamlar da değişip, bu sürecin yansımaları da sosyal medyada görünür hale gelmeye başladı. Fotoğraf ya da videoların altına yapılan yorumlar, anneyi övme içerikli olduğu gibi olumsuz yapılan eleştirilere de sıkça rastlanıyor ve annelik üzerinden yapılan toplumsal baskı burada da karşımıza çıkıyor. Annelik deneyimlerinin paylaşılmasındaki asıl amaç diğer annelere 'yalnız değilsin' imajı vermek. Bu imajın, mükemmellik olgusu, -mış gibi hayatlar, kutsallaştırılan annelik, mahremiyetin göz ardı edilmesi, onay ve takdir arzusuna gittiği görülüyor. Bu durum diğer annelerde, çocuklarının bakımı konusunda eksiklik, suçluluk, yetersizlik gibi duyguları yaşamalarına sebep oluyor. Sosyal medyada en çok dikkati çeken konulardan biri 'fenomen anneler.' Fenomen annelerin deneyimlerini paylaşması, diğer annelerde mükemmel olma baskısı yaratıyor."

Hem çocuğuna bakmak hem de evden çalışmak isteyen anneler için sosyal medyanın bir iş alanı haline geldiğini hatırlatan Bal, son yıllarda popüler hale gelen, baby shower, hastane odası süslemeleri, doğum anı, cinsiyet öğrenme, diş buğdayı gibi paylaşımlarla fenomen annelerin yüksek bir etkileşime sahip olduğunu bildirdi.

Bal, "Annelerin kullandıkları ürünler hakkında bilgi vermeleri, hem bu ürünlerin satışını yapan firmalar hem de diğer anneler için büyük önem taşıyor. Böylelikle firmalar, annelerle iş birliği yaparak belli bir ücret ya da ürün karşılığında anlaşıyorlar." ifadelerini kullandı.